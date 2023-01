La grande histoire et la petite -ned

Sans doute y a-t-il autant de façons d'intriquer Grande et petite histoires qu'il y a de vies singulières. D'abord parce que les "grandes" histoires, les histoires collectives, ne véhiculent pas les mêmes sens et non-sens. Pour s'en tenir à celles que ce livre évoque : l'assassinat d'un père par la Milice, l'exil d'un réfugié Rohingya fuyant le massacre, la vie analytique sur fond de terreur en Colombie, la vie sauvée loin de la dictature de Poutine... L'intrication des deux histoires est l'objet de cet ouvrage, en même temps qu'une interrogation sur le travail de la psychanalyse quand elle se trouve ainsi confrontée à la rencontre violente de la réalité du monde et de la réalité psychique.