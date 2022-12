X-Force Tome 1 : Terrain de chasse

Une nouvelle ère commence pour les mutants sur l'île de Krakoa... mais cette liberté a un prix ! X-Force est en quelque sorte le pendant de la C. I. A. chez les mutants, entre espionnage et opérations secrètes. Une unité composée de Jean Grey et Sage récolte les informations tandis que Wolverine, Kid Omega et Domino mènent les opérations de terrain. Après l'album HOUSE OF X / POWERS OF X, les nouvelles séries mutantes chapeautées par Jonathan Hickman arrivent dans la collection MARVEL DELUXE. C'était un moment très attendu par les lecteurs qui ne souhaitent pas forcément suivre toutes les séries mutantes ou qui veulent les redécouvrir séparément. Voici donc recueillis les douze premiers épisodes de la série la plus extrême du relaunch.