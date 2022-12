Entre fauves. 1 CD audio MP3

Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille notamment au suivi des derniers ours. Mais depuis des mois, on n'a plus trouvé la moindre trace de Cannellito, le seul plantigrade avec un peu de sang pyrénéen qui fréquentait encore ces forêts. Pas d'empreinte de tout l'hiver, aucun poil sur les centaines d'arbres observés. Martin en est chaque jour plus convaincu : les chasseurs auront eu la peau de l'animal. L'histoire des hommes, n'est-ce pas celle du massacre de la faune sauvage ? Alors, quand sur Internet il voit le cliché d'une jeune femme devant la dépouille d'un lion, arc de chasse en main, il est déterminé à la retrouver et à la livrer en pâture à l'opinion publique. Même si d'elle, il ne connaît qu'un pseudonyme sur les réseaux sociaux. Et rien de ce qui s'est joué, quelques semaines plus tôt, en Afrique.