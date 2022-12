Le monde de la Bible N° 243, décembre 2022 : Quand la Bible rencontre les Slaves

: LE GRAND DOSSIER Les événements qui ont ébranlé notre continent depuis le 24 février 2022 ont porté nos regards vers l'Orient européen que nous méconnaissions. Il a fallu un drame quotidien pour nous le rendre plus proche, plus familier. Ce dossier du Monde de la Bible veut aider à connaître plus profondément ce monde slave et la relation qu'il noue avec la Bible, le christianisme et le judaïsme. Quelle fut l'importance de la mission de Cyrille et de Méthode ? Quelle liturgie originale a-t-elle produite ? quelles y furent l'histoire et l'influence du judaïsme et des judaïsants depuis l'Empire khazar ? Comment sont nées et furent diffusées les bibles russes et illustrées et qu'ont-elles de spécifique ? Nous répondrons à ces questions et quelques autres avant de conclure avec le monastère russe de la Nouvelle Jérusalem, phare de la chrétienté orthodoxe et mémoire de la Terre sainte en cette Europe orientale. Plan du dossier 1)La mission de Cyrille et Méthode 2)La liturgie slavonne 3)Judaïsme et judaïsants 4)Les Bibles russes 5)La bible illustrée ou Bible des pauvres 6)Le Monastère de la Nouvelle Jérusalem