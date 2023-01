Méthodes numériques avec Python. Théorie, algorithmes, implémentation et applications avec Python 3

Cet ouvrage a pour objectif de présenter les principes mathématiques, les applications et la mise en oeuvre de méthodes numériques de calcul scientifique en Python. Il évoque tour à tour la pratique et la théorie : l'utilisation des librairies Numpy et Scipy de Python et l'analyse théorique sur laquelle le calcul s'appuie. A chaque fois que cela est possible, des applications réelles sont présentées plutôt que des exemples simplifiés ou théoriques. Des exercices corrigés sont intégrés au fur et à mesure de la progression dans le cours. Le code source des scripts Python est disponible en ligne sur dunod. com.