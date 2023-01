Méthodologie de la cartographie. Le monde en cartes

Une méthode unique pour réussir ses cartes et croquis. Acquérir les bons réflexes est essentiel pour aborder sereinement l'épreuve de création et de réalisation des cartes et croquis. Cet ouvrage donne toutes les clés pour élaborer une carte dans les conditions du concours. Un ouvrage pour comprendre les enjeux géopolitiques mondiaux. Une analyse des enjeux mondiaux et régionaux pour réviser efficacement les grands repères géopolitiques. Chaque carte est accompagnée d'un commentaire qui éclaire sa construction : explication du sujet, justification de la problématique, architecture de la légende, mise en perspective du sujet.