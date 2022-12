Les 50 titres (cul)tes de la bande dessinée érotique

Ouvres cultes ou albums surprenants, un guide de la BD érotique venue de tous les continents. Rarement placée en vitrine des librairies, la BD érotique est souvent réduite à quelques titres emblématiques ou quelques albums estampillés X. Pourtant, la bande dessinée adulte peut revêtir de multiples formes. Voici un tour d'horizon des BD, comics et mangas coquins (voire pornographiques) qui ont quelque chose à dire au-delà de la seule dimension érotique. Des oeuvres cultes aux albums plus surprenants, des auteur. trice. s cultes aux nouvelles voix avec un détour par l'atypique collection BD Cul, vous trouverez dans ce guide illustré de la bande dessinée érotique, pornographique et humoristique venue de presque tous les continents.