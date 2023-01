Vous souhaitez manger des plats savoureux mais plus légers ? Adoptez ces 100 recettes légères peu caloriques mais gourmandes, et régalez-vous de l'entrée au dessert ! Minestrone printanier, boulettes de porc à la provençale, filets de poisson tex-mex, curry de crevettes aux petits pois, salade aux framboises et à la mangue...