Dandadan Tome 3

La belle et populaire élève du lycée, Aira, a ramassé l'une des boules d'Okarun, sans savoir de quoi il s'agissait. Depuis, elle est devenue capable de percevoir les phénomènes paranormaux et se croit investie d'une mission sacrée. Elle tend un piège à Momo, persuadée que cette dernière est un démon qu'il faut éliminer. Mais son plan est vite contrarié lorsqu'un esprit surgit et la vise tout spécialement. Qui est donc cette acrobate à la chevelure soyeuse et pourquoi s'en prend-elle à Aira ? !