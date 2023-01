Dépression Post-Partum. La face cachée de la maternité

On ne naît pas mère, on le devient. Le post-partum (période qui suit l'accouchement) est une période de grande fragilité durant laquelle les femmes ont plus de risques de développer des troubles psychiques : bouleversements majeurs, notamment sur le plan identitaire, changements biologiques et psychologiques, injonctions sociales à être une bonne mère et s'épanouir dans son nouveau rôle). Si elle toucherait environ 20 % des mères, la dépression post-partum est un trouble dépressif encore tabou pour les femmes (incompréhension, culpabilité, honte) et pas assez diagnostiqué/pris en charge par le milieu médical. Non détectée et non traitée, elle peut avoir de lourdes conséquences sur l'état psychique de la mère et dans sa relation avec son enfant. Ce livre fait la lumière sur ce trouble et fait le tour des solutions possible pour l'anticiper, l'accompagner et le traiter. Les auteures : Infirmière en pédiatrie et néonatologie, Chloé Bedouet est consultante en périnatalité. Fondatrice du site Mal de mères (www. mal-de-meres. com) et de @mal_de_meres, elle accompagne les futures mères et mères dans leurs difficultés liées à la maternité. Élise Marcende est présidente de l'association Maman Blues, une association de soutien, d'échanges et d'informations autour de la difficulté maternelle. Toutes deux ont vécu une dépression post-partum.