Un brise-glace sous les tropiques

Fin avril 2022, Nicolas Vial embarque sur le patrouilleur polaire français L'Astrolabe, qui, partant de La Réunion, a pour mission de ravitailler les îles Eparses - Europa, Juan de Nova, Glorieuses et Tromelin -, et s'arrête au nord de Madagascar, à Diégo-Suarez. Ses gouaches, aquarelles, encres et dessins, réalisés sur le vif, ou à l'écart, dans sa cabine chahutée, retracent la rotation du brise-glace dans les eaux chaudes. Végétation luxuriante, vieux cargos déglingués, architectures en ruine, baies tropicales et plages désertes nourrissent les pages de ce voyage.