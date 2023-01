Recettes de la Terre du Milieu

Petit déjeuner. Second petit déjeuner. En-cas de 11 h. Déjeuner. Goûter. Dîner. Souper. L'univers créé par J. R. R. Tolkien est rempli de héros, de lieux d'exception et d'aventures extraordinaires. Mais, que ce soit dans Le Seigneur des Anneaux ou dans Le Hobbit, les délices culinaires ne sont pas en reste. A quoi ressemble les lembas des Elfes ? Quel goût a le fameux gâteau au carvi de Bilbo ? La soupe du Poney Fringant vaut-elle sa réputation ? Découvrez-le à travers ces 60 recettes inspirées par l'une des plus grandes oeuvres littéraires du monde. Invitez la Terre du Milieu chez vous !