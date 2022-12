A la vie, à la danse

Lily-Rose est une jeune danseuse de l'école de l'Opéra de Paris à l'avenir prometteur. Elle n'a qu'un seul objectif : remporter le concours de fin d'études qui lui permettra de rentrer dans le corps de ballet du New York City Ballet. Elle a travaillé dur toute sa vie pour être la meilleure et a toujours fait passer la danse avant tout. Seulement, depuis quelques semaines, Lily-Rose ressent de vives douleurs dans le ventre, le dos et les jambes, qu'elle ne sait ni expliquer, ni gérer. Ces dernières affectent ses performances en cours et sa relation avec Noah, son petit ami. Rajoutant à cela son ennemie jurée, Candice, qui fait tout pour lui nuire et un nouvel élève, Gabriel, qui ne la laisse pas indifférente... La jeune danseuse commence à se laisser dépasser par les événements. Va-t-elle se ressaisir, ou va-t-elle se laisser submerger par ses émotions au risque de tout perdre ? Laura L. R est une jeune auteure engagée dans la lutte contre l'endométriose, dont elle est elle-même atteinte. Très présente sur les réseaux sociaux, elle y partage sa passion pour l'écriture et la lecture et aime échanger avec sa communauté. Retrouvez-la sur Instagram et TikTok sous le pseudo @Laura_l. r_