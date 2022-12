Si Paris était... Par le chef Nicolas Sale

Vous désirez connaître le Paris intime de Nicolas Sale, Chef talentueux multi étoilé à Courchevel, dans le sud de la France et à Paris, ce livre intimiste est fait pour vous. Né dans la capitale française, près de Montmartre, il se dévoile, se raconte, partage, transmet et vous fait découvrir son univers. Venez à sa rencontre et à celle d'autres Chefs comme Guillaume Gomez (Ambassadeur pour la Gastronomie française qui a préfacé le livre), Michel Roth (l'un des Chefs les plus titrés de France) ou encore Alan Geaam (1 étoile Michelin). Vous y croiserez, entre autres, la MOF Laëtitia Gaborit, l'alchimiste Matthias Giroud, l'un des meilleurs fondeurs en chocolat du monde Jacques Genin, le champion de France de Fromage de tête Gilles Verot et également le triple champion olympique sur piste Florian Rousseau. Vous découvrirez les Disciples Escoffier International, une association en l'honneur d'Auguste Escoffier, le père de la cuisine moderne. Et vous visiterez Paris, la capitale, sa ville et ses surprises, là où tout est aussi possible !