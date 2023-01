DISNEY - Mes Premières Histoires - Bambi aime sa maman

La nouvelle collection de Premières histoires Disney pour accompagner les 0-3 ans dans leurs premières découvertes ! - Une petite histoire inédite et amusante, à lire avec son tout-petit pour un moment de tendresse. - Une maquette épurée et moderne, avec des pages indéchirables, adaptée aux bébés. Dès 18 mois. L'histoire : Bambi ne trouve personne avec qui jouer aujourd'hui. Alors sa maman lui propose de passer la journée tous les deux... Et le petit faon s'amuse tant avec celle qu'il aime le plus au monde !