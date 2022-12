Sôten No Ken Tome 6

Après la défaite de Taiyan contre Kenshirô, Zhang Lieshan, numéro deux du Syndicat de Jade, arrive à Shanghaï pour laver une bonne fois pour toutes cet affront. Li Xiubao se lance à la recherche de sa mémoire perdue, alors que son frère Pan Guanglin est victime d'une tentative d'assassinat ! La guerre entre le Syndicat et le Qing Bang fait rage... Kenshiro arrivera-t-il protéger Shanghaï ? Tetsuo Hara et Buronson reviennent plus de dix ans après la fin du cultissime Hokuto No Ken, vendu à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, dans une préquelle centrée sur l'oncle de Kenshirô, Kenshirô Kasumi, 62e successeur de la légendaire technique du Hokuto Shinken. Cette réédition de Soten No Ken, vivement attendue par les lecteurs de la toute première série, est le deuxième titre d'une collection dédiée à Tetsuo Hara. Au plus proche de la version originale (sens de lecture japonais, onomatopées sous-titrées), elle bénéficie d'une nouvelle traduction, d'un nouveau lettrage et d'une fabrication soignée.