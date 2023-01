La collision entre la Terre de l'univers 616 et la Terre de l'univers Ultimate signe la fin de toutes les réalités. Mais le Docteur Fatalis est parvenu à sauver un bout de chaque univers, et il règne en maître sur une planète qui flotte dans le néant et où vivent d'innombrables versions des héros Marvel. Les rares rescapés de notre monde pourront-ils renverser Fatalis et recréer le multivers ? Les deux albums MARVEL MUST-HAVE de ce mois ont en commun de commencer par la défaite des héros. Mais Secret Wars est aussi le point final du séjour de Jonathan Hickman (House of X / Powers of X) sur les séries Avengers, et c'est tout bonnement le crossover le plus ambitieux de tous les temps, puisque tous les personnages de tous les univers Marvel se rencontrent !