Yuzu la petite vétérinaire Tome 7

Alors que Yuzu et Ikuko sont seules à la ferme, Maro commence à mettre bas... Et pour ne rien arranger, le petit se présente par le siège ! Les deux jeunes filles vont-elles pouvoir l'aider à venir au monde sain et sauf ? De retour à la clinique, Yuzu fait la rencontre de Hasegawa, une élève de son école, et de son teckel nain. Mais lorsqu'elle lui demande le nom de celui-ci, sa camarade lui répond qu'il n'en a pas besoin... La petite vétérinaire commence alors à se poser des questions sur l'importance des prénoms, et également sur la signification du sien... Un ultime volume riche en émotions !