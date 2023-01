Sri-Raoul le petit yogi

Difficile d'être yogi en appartement, qui plus est quand ses parents n'y comprennent rien... Laissant Radada, sa méchante sorcière, se reposer quelques temps, Gaudelette n'en a pas pour autant lâché l'humoir noir qu'il affectionne. Avec un dessin rond et souple et une grande maîtrise du lavis, il nous raconte les aventures au quotidien d'un petit garçon un peu spécial qui provoque des catastrophes épouvantables dans sa famille. Ce petit Sri-Raoul pratique la méditation transcendantale, tente la lévitation, et s'exprime en aphorismes tout droit sortis d'un guide de la sagesse orientale... Tout pour Sri-Raoul est prétexte à élévation de l'âme, même s'il passe le plus clair de son temps à faire souffrir (sans le faire exprès ! ) son chat, son père, ses frères, etc. Tout le talent de GAUDELETTE est dans ce décalage entre la bonté sage du petit Sri-Raoul et l'univers banal et ordinaire dans lequel il vit, et qu'il transforme au gré de ses sentencieuses pensées. Le rire secoue le lecteur comme la vague agite la vase.