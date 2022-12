Risques climatiques et assurance

La multiplication des événements climatiques d'ampleur et leur intensification croissante impactent de façon significative les opérateurs économiques globaux au rang desquels figurent les acteurs de l'assurance, dont le rôle invite à l'action. Pour répondre à l'urgence de cet enjeu, ce livre à vocation pratique vise à permettre aux acteurs du marché, (ré)assureurs, distributeurs, souscripteurs, claims managers et directions juridiques d'appréhender les techniques et les outils assurantiels à leur disposition pour agir sur la maîtrise de l'impact climatique sur notre société. Le lecteur y trouvera présentés de façon claire et illustrée : une étude approfondie de l'assurance paramétrique, outil innovant de couverture des risques climatiques ; le nouveau droit réglementaire "vert" (SFDR, RSE, CSRD, etc.) et la culture de durabilité censée imprégner dans les années à venir le système de gouvernance des entités assurantielles régulées ; les sujets clés de la responsabilité et des assurances environnementales, avec un zoom sur les régimes spéciaux français des CatNat, risques technologiques et nucléaires ; enfin, dans le cadre d'une vision plus globale de la répartition du risque climatique, le fonctionnement des CatBonds, système alternatif de transfert des risques climatiques.