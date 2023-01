Cédric - Tome 30 - Silence, je tourne ! / Edition spéciale, Limitée (Indispensables 2023)

Trente ans déjà ! Trente ans que le jeune Cédric, petit garçon turbulent mais malin, ramène à son père des bulletins catastrophiques, traîne au parc avec son copain Christian, essaie d'impressionner son institutrice Mlle Nelly, se fait sermonner par son grand-père et, bien sûr, tente de déclarer sa flamme à son amie Chen, dont il est éperdument amoureux. En trente ans pourtant, il n'a rien perdu de son charme, et ce nouvel album est là pour le prouver. On y retrouve avec tendresse Cédric, ses amis et sa famille dans les tracas du quotidien, les petits soucis de la vie, les moments de joie, de bonheur, et de rire qui ont fait sa force, dépeints avec bienveillance et humour par Raoul Cauvin et Laudec. Pour cet album anniversaire, la première édition a été augmentée d'un dossier de 16 pages autour de la naissance du personnage et de la conception d'une bande dessinée.