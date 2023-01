Forever Yours. Une romance qui défie les préjugés

Il leur a suffi d'un regard pour s'aimer. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux, Roxane le sait. C'est pour ça qu'elle n'aurait jamais dû se rendre à cette soirée d'entreprise, ni passer la nuit avec Jonathan, l'un des invités. Son intuition lui disait bien que craquer pour un homme de dix ans de moins qu'elle n'était pas une bonne idée. Pourtant, son corps, lui, se souvient encore de ses caresses délicieuses et du moment de connexion intense qu'ils ont partagé. Et, visiblement, Jonathan n'a pas l'intention de se contenter d'une seule nuit. Mais, quand Roxane apprend qu'il est le fils d'une de ses collègues, tout se complique... A propos de l'autrice Eternelle romantique à l'imagination fleurissante, Iris Julliard adore écrire sur l'amour et ses aléas. C'est sous le soleil (et la pluie ! ) de Normandie qu'elle partage son temps entre sa famille, ses amies, son travail et évidemment l'écriture.