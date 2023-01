A l'abri des hommes et des choses

Cet été-là, rien ne sera pareil, elle le sent. D'abord, c'est Titi, sa mère et soeur deux en un, qui la laisse tomber pour aller conter fleurette au conducteur de ferry. Et Elène, qui tient si bien les services sociaux à distance, vient l'embêter avec des histoires de puberté - même que c'est pour ça que son corps change. Elle, le changement, ça ne lui dit rien ? ; elle est déjà suffisamment différente comme ça, avec ses doigts croches et ses cheveux de lainages. Et puis il y a cet étranger qui se baigne dans sa rivière, auprès de qui elle se sent bizarre et plus grande tout à coup. Cet été-là, c'est sûr, rien ne sera pareil. Stéphanie Boulay dissèque les tourments d'une adolescente sublimement discordante. Une voix déroutante, unique, d'une grande force poétique.