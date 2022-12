Un guide ultra facile pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et plans hyper lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de l'Islande : - 2 grands chapitres de visite : Reykjavik et le Cercle d'or : Blue Lagoon, cascades et geyser au programme ! ; Les merveilles de la route circulaire n°1 : un grand panorama de l'Islande. - Des excursions vers les îles Vestmann, le Landmannalaugar... - Des pages thématiques pour repérer le meilleur : volcans, cascades, baignades en eau chaude, sagas et légendes, baleines et macareux, aurores boréales... - Les adresses coups de coeur de notre auteur grande connaisseuse de l'île. - 30 cartes et 150 photos environ.