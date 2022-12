Miraculous Tome 42 : Le pouvoir de Rose

Marinette n'arrive pas à le croire : Juleka garde depuis très longtemps un terrible secret... qui concerne Rose ! Mais ce secret est devenu trop lourd à porter et Juleka en souffre beaucoup. Quand, enfin, elle accepte de le confier à sa bande d'amis, elle est envahie par un insupportable sentiment de culpabilité. Et cela fait bien les affaires d'un certain Papillombre...