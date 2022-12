Dr Frost Tome 1

Barman la nuit, l'homme qui se fait appeler Dr. Frost est un mystère. Car il est également professeur de psychologie et un génie du sentiment humain. Il est capable de deviner ce que pensent ou ressentent les personnes en observant le moindre de leurs gestes. Il est appelé par son ancien mentor afin de devenir consultant à l'université. Sur le campus, il fait la connaissance de la jeune Yun Seong. Cependant, le Dr. Frost, bien que doué dans son domaine, ne sait guère y faire avec les relations sociales. Bien malgré lui, il se retrouve donc à travailler avec cette jeune fille trop excentrique. En équipe, ils vont essayer d'apporter des conseils aux clients qu'ils rencontrent et de résoudre leurs problèmes, petits et grands...