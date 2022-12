Buffy contre les vampires Tome 8 : Un arc-en-ciel au-dessus de sa tête

Buffy, Kendra et Faith vont devoir prendre des décisions radicales alors que Giles subit une transformation extrêmement inattendue. Est-ce la fin pour Sunnydale alors que le plan du Maire est révélé ? Découvrez-le dans l'avant dernier tome de la saga ! Avant-dernier tome du reboot de la série qui forme donc une histoire complète et indépendante en neuf tomes. L'histoire centrée sur le personnage de Rupert Giles est signée par Mirka Andolfo, l'autrice de Contro Natura et Mercy).