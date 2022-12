Star Wars Tome 4

La quête de Luke pour poursuivre sa formation de Jedi va l'emmener bien plus loin qu'il ne pouvait l'imaginer, auprès d'un enseignant depuis longtemps oublié. Nous allons aussi apprendre ce qu'il est advenu de Shara Bey et pour espérer la sauver, Leia va devoir accepter une alliance avec l'Aube Ecarlate. Mais est ce que ce sera suffisant face à la Commandante impériale Zahra ? Suite de la série sous la direction de Charles Soule (L'Ascension de Kylo Ren, War of the Bounty Hunters). L'auteur en profite pour faire des liens avec toutes les époques de la saga galactique et notamment La Haute République.