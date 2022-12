Dark Vador Tome 4

Lady Qi'ra a insulté l'Empire. Dark Vador ne laissera pas l'affront impuni mais il doit avant tout enquêter dans ses propres rangs pour savoir jusqu'où va l'emprise de l'Aube Ecarlate. Il n'imagine pas que l'organisation criminelle a des espions jusque dans les plus hauts cercles de l'Empire Galactique. Quatrième tome pour la série de Greg Pak (Planète Hulk) et Raffaele Ienco qui se déroule entre L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi. Le titre continue d'être le best-seller de la ligne Star Wars chez Panini Comics !