Moon Knight : Black, White & Blood

Dans une série d'histoires consacrées au disciple de Khonshu, découvrez le Moon Knight du futur ainsi qu'une histoire très spéciale racontée à l'envers ! Le héros fait aussi équipe avec Spider-Man et Docteur Strange, ses multiples personnalités font le point sur une aventure particulièrement éprouvante... et bien d'autres histoires courtes complètent ce bel ouvrage ! Comme pour Wolverine, Deadpool ou encore Elektra, les plus grands auteurs revisitent le mythe d'un des plus intrigants anti-héros Marvel, poussé sous le feu des projecteurs suite à la série Disney+. Parmi les auteurs concernés, Jonathan Hickman, Chris Bachalo, Dan Slott, David Lopez, Nadia Shammas ou encore Paul Azaceta !