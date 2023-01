L'homme pénétré. Une BD qui met les mains dedans

L'homme pénétré... Derrière ce titre détonnant se cache un tabou à la vie dure ! Dans ce livre, il est évidemment question de la pénétration anale masculine - en particulier chez les hétéros... -, une pratique qui, si on la décortique "en profondeur", recoupe bon nombre de problématiques clés de notre société contemporaine (genre, consentement, droit à la différence, respect de l'autre...). Pour explorer ces thèmes, Martin Py et Zoé Redondo confrontent les points de vue de Johakim, Gaëtan, Alissa et Merwan, quatre personnages aux profils bien divers. Au fil d'une conversation amusante et didactique, chaque membre du "quatuor" livre et confronte son point de vue sur la question de la pénétration anale chez les hommes, mais aussi plus généralement sur les questions de sexualité et de genre. En sondant les origines d'un plaisir transgressif, les personnages déconstruisent leurs préjugés respectifs et nos propres barrières, apportant des réponses aux questions essentielles sur la notion de virilité, de féminité, mais aussi d'amitié et de respect du corps. A mettre entre les mains des curieux de tous genres !