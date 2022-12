Le grand maître de la cultivation démoniaque. Tome 1, Mo Dao Zu Shi

En temps que Grand Maître fondateur de la Secte Démoniaque, Wei Wu Xian a erré de part le monde, haït par tous pour le chaos dont il était l'instigateur. Il fut finalement poignardé dans le dos par son jeune disciple et éliminé par des clans puissants qui se sont associés pour le supprimer. Il se réincarne alors dans le corps d'un homme lunatique abandonné par son clan. Plus tard, il suit à contrecoeur un cultivateur célèbre parmi les clans : Lan Wang Ji, son ennemi juré. Cet événement marque le début d'un palpitant et amusant voyage où ils devront attaquer des monstres, résoudre des mystères et élever des enfants. Wei Wu Xian se rend progressivement compte que Lan Wang Ji, derrière un visage impassible apparemment hautain et indifférent, dissimule plus de sentiments qu'il n'aurait pu le croire.