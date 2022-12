Toute la philo en BD : Le bonheur

Qu'attendons-nous pour être heureux ? Une vie heureuse est-elle une vie de plaisir ? Le désir rend-il malheureux ? Explorez ces questions à travers des exemples concrets, des mythes et des textes philosophiques racontés sous forme de bande dessinée. Un album qui présente de manière simple et ludique une notion essentielle de la philosophie : le bonheur. Rassemblant pour la première fois un éditeur de bande dessinée (La Boîte à Bulles) et un éditeur scolaire (Belin Education), la collection "Toute la philo en BD" s'adresse aux lycéens, aux enseignants, mais aussi au grand public.