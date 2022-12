Romain Hugault. La Tête dans les nuages - 40 ans de dessins aéronautiques

En un peu moins de 20 ans de carrière, Romain Hugault a révolutionné la bande dessinée aéronautique. Dessinateur et pilote, il couche sur le papier ses passions : l'aviation, évidemment, mais aussi les pin-ups et plus largement l'univers des années 1940 et 1950, fait de chromes rutilants et d'objets au design qui parait aujourd'hui délicieusement rétro-futuriste. Cet ouvrage rend à son art l'hommage qu'il mérite.