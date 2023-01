Cath et son chat Tome 4

Les aventures en terrain minet d'une petite fille et de son chat un peu trop agité ! Ca déménage chez Cath et son papa ! Non pas parce que le chat Sushi a une nouvelle crise d'excitation ultime, ou parce qu'il rameute tous ses copains du quartier à la maison... mais parce que Cath et son papa déménagent pour de bon ! Nouveau quartier, nouvelle maison, et surtout un tout nouveau territoire à découvrir pour Sushi. On a coutume de dire que les chats n'aiment pas le changement. Sushi, lui, c'est quand ça ne bouge pas qu'il s'ennuie... et il ne s'ennuie jamais !