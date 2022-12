The Rising of the Shield Hero Tome 21

Trahison, monstres et rivalités : comment survivre dans un RPG avec juste un bouclier ? "C'est aux héros qu'il revient de régler les conflits entre héros ! " Après avoir maîtrisé Yomogi, l'assassin qui les avait pris pour cibles, Naofumi et ses compagnons se précipitent au château où se trouvent Lark et Tellis, eux-mêmes assaillis par un groupe de tueuses qui se révèlent être des mutantes ! Lorsque Yomogi voit par elle-même les dégâts causés par les pratiques délictueuses de Kyo, la confiance qu'elle lui accordait vacille irrémédiablement...