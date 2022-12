Les sisters - La série TV Tome 56 : La bobocléose

Les Sisters en roman, c'est nickol crème ! Déjà que c'est beurk de se bisouiller, il paraît qu'en plus on peut tomber malade ! Paniquée, Marine s'empresse de prévenir Wendy avant qu'elle ne retrouve Maxence. Mais l'adolescente n'en a que faire, rien ne viendra gâcher l'après-midi avec son amoureux. La blondinette n'a plus le choix : si elle veut préserver la santé de sa Sister, elle doit saboter le rendez-vous ! Goûter empoisonné, séance télé perturbée... Marine ne laisse aucun répit aux adolescents. C'est pas demain la veille qu'ils s'embrasseront !