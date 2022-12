Le Horla et autres nouvelles fantastiques. Suivi d'un groupement thématique "Mondes imaginaires"

Un recueil de six nouvelles fantastiques du XIXe et du XXe siècle, dans une édition en couleur, enrichie de compléments pédagogiques. En lien avec l'objet d'étude " La fiction pour interroger le réel " du programme de français en 4e. Les nouvelles Une épidémie étrange, un homme persécuté par son double, un pied de momie ensorcelé, un homme-caméléon, un monstre marin mystérieux, un monde parallèle inquiétant, tels sont les thèmes de ces six nouvelles aux limites du réel. - " Le Masque de la mort rouge " (1884), d'Edgar Allan Poe - " Le Horla " (1887), de Maupassant - " Le pied de momie " (1897), de Théophile Gautier - " La disparition d'Honoré Subrac " (1910), de Guillaume Apollinaire - " Le K " (1975), de Dino Buzzati - " Où sont-ils tous passés ? " (1998), de Rod Sterling Les compléments pédagogiques - un avant-texte pour préparer la lecture - un carnet de lecture pour analyser l'oeuvre - des activités complémentaires sur l'ensemble de l'oeuvre Le groupement thématique Un parcours de lecture, regroupant textes et documents visuels, autour du fantastique. Les ressources en ligne - Des extraits du Horla lus par Michael Lonsdale, disponibles sur la chaîne You Tube Classiques Hatier. - Dans le guide pédagogique (réservé aux enseignants), téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), un descriptif complet de la séquence et les corrigés des questionnaires. La citation " Qu'ai-je donc ? C'est lui, lui, le Horla, qui me hante, qui me fait penser ces folies ! Il est en moi, il devient mon âme ; je le tuerai ! "