Le Petit Quotidien - L'encyclopédie visuelle - Corps humain

Une encyclopédie visuelle pour tout savoir sur le corps humain en un coup d'oeil ! Comment le corps se protège-t-il des microbes ? Pourquoi vieillissons-nous ? De quoi nos os sont-ils composés ? Grâce à des infographies et des explications claires, tu pourras comprendre ton corps et ses mystères, préparer tes exposés ou approfondir tes connaissances sur le sujet ! A la fin de l'ouvrage, l'index te guidera selon tes besoins : recherche alphabétique ou thématique. Un livre pour tous les petits et grands curieux qui ont soif de connaissance.