Golden Guy Tome 3

Après avoir vu les membres de leur clan tués les uns après les autres, Gai et Marina font face à la folie de Kurozuka, pendant que Yûma est à l'agonie... Alors que le siège s'apprête à agir, Akane décide d'ajouter une corde à son arc. Il semblerait que la clé de tout ce mystère réside dans une phrase prononcée par le feu fondateur du clan Osaragi. Les protagonistes de ce drame mêlant violence et mystère se trouvent désormais à la croisée des chemins ! Désir, violence et complot seront les maîtres-mot de cette série de Jun Watanabe (Montage, Malédiction finale).