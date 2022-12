Remco Champion. Records, anecdotes, portraits

Remco Evenepoel est un champion doublé d'un phénomène. Son histoire, rendue extraordinaire par la facilité avec laquelle il s'est transformé de joueur de foot doué en grand espoir du cyclisme, avait déjà tout pour plaire. Elle est devenue singulière quand, touché par la malchance, le champion a pu éviter le pire et se remettre en selle après sa lourde de chute au Tour de Lombardie. Ces heures de travail et d'efforts destinés à faire honneur à des qualités physiques naturelles hors du commun lui ont ensuite permis de réaliser une saison 2022 exceptionnelle. Vainqueur, à 22 ans, d'un monument du cyclisme, d'un grand tour et champion du monde la même saison, Remco Evenepoel a déjà rejoint les plus grands de sa discipline sur la courte liste des exploits.