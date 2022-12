L'Alpe N° 99 : Le goût du pain

Un numéro d'hiver résolument goûteux et réconfortant. Issu d'une tradition plurimillénaire, le pain est l'aliment de base dans l'ensemble des Alpes. De l'eau, de la farine et du levain, et le tour est joué. Simple à confectionner, il s'impose comme un aliment " refuge ", disponible et nourrissant. Moulins, fournils et fours communaux sont mis à profit pour la confection du " pain quotidien ", chargé par ailleurs de hautes valeurs symboliques, religieuses ou profanes. Par manque de bois toutefois, à Villar-d'Arène et dans d'autres villages des hautes vallées dauphinoises, on cuisait le pain une fois l'an. Dans les régions d'altitude, le seigle était le composant du pain car il résistait mieux au froid de l'hiver et à la sécheresse de l'été. De seigle, de froment ou de blé, de nombreuses spécialités ont vu le jour dans les différentes régions alpines, dont certaines, désormais labellisées par une AOP, connaissent un regain d'intérêt jusque dans les plaines, sans parler des variétés anciennes de céréales que l'on essaie à nouveau de cultiver. Ces dernières années, le pain a regagné toutes ses lettres de noblesse et s'est imposé comme un véritable aliment gastronomique. Au menu notamment : - Le pain, tout un symbole ! - La véritable histoire du pain de seigle - L'engouement actuel pour la boulange - Céréales oubliées, céréales retrouvées