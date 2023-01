Le grand livre de la nutrition. Toutes les connaissances essentielles pour apprendre à manger sainement

Un régime végétalien est-il forcément sain ? Faut-il regarder à la loupe les teneurs en glucides ? Est-ce toujours une mauvaise idée de sauter un repas ? Les superaliments sont-ils ce qu'ils sont censés être ? Le gras est-il toujours néfaste ? Tout en reconnaissant qu'il n'existe pas de solution unique en matière de nutrition, ce livre révolutionnaire donne les réponses à toutes les questions liées à l'alimentation, sur tous les sujets imaginables - des bactéries intestinales à la gestion du poids, en passant par la santé cardiaque et le soutien immunitaire, les régimes végétaliens et le jeûne intermittent. Il démystifie les mythes et les régimes alimentaires populaires, redéfinit la nutrition dans nos sociétés contemporaines, et permettra à chacun de prendre des décisions éclairées pour savoir quoi, quand et comment manger, et mettre en place l'alimentation qui lui conviendra le mieux.