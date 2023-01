A Fantasy lazy life Tome 12

Zenshirô Yamai est un employé ordinaire cumulant les heures supplémentaires. Un jour, il se retrouve invoqué dans un autre monde par une reine à la peau mate et aux formes généreuses. Après lui avoir expliqué qu'il est le descendant d'une famille royale, elle lui propose une vie de confort et d'oisiveté, s'il accepte de l'épouser et de rester dans ce monde pour les 30 prochaines années.