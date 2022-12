Lost Legends Tome 2 : Aladdin, la naissance d'un prince

Quand il arrive à Agrabah, Aladdin est fasciné par cette ville pleine de promesses. Le jeune orphelin se sent enfin comme chez lui. Mais la venue du nouveau grand vizir pourrait bien déjouer ses plans. Car ce sorcier manipulateur est à la recherche de la Caverne aux Merveilles... Et dans sa folie, il est prêt à tout détruire pour y accéder ! Aladdin réussira-t-il à protéger son nouveau foyer - et les trésors de la Caverne - contre cette menace ?