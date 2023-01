La grande aventure d'un têtard

Coa-Coa est un têtard. Tout juste sorti de son oeuf, il grandit dans une mare et nage très vite pour échapper aux poissons gourmands. Au fil des jours, il se transforme en grenouille : il a d'abord deux pattes, puis quatre, et ensuite ses pattes s'allongent, sa queue disparaît... Suis-le dans cette belle aventure ! Un éveil à la nature Ce titre s'intègre dans une collection éveil de livres à trous, pour connaître les cycles de la nature et s'en émerveiller. 4 titres au catalogue Milan dans cette série (la graine, la goutte d'eau, le têtard, la chenille). Un système à trou efficace et ludique Le trou central permet aux enfants de suivre le personnage tout le long et de bien comprendre le cycle de la nature de manière ludique.