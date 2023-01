Il était un petit navire, il était un petit navire... Découvrez la comptine préférée des petits moussaillons dans la collection des Comptines à toucher. Ecouter la comptine, regarder les images de Xavier Deneux, toucher les matières : une expérience sensorielle complète pour les bébés ! Une matière différente à chaque page et un très beau pop-up. De nombreuses matières : la voile, la coque du bateau, la corde du mât, mais aussi des animations à manipuler : une sirène sur les flots, et un magnifique navire en pop-up en fin d'ouvrage. De quoi s'émerveiller à chaque page ! Un livre à chanter et à toucher. Tous les parents connaissent cette comptine et prendront plaisir à la chanter pendant que les tout-petits pourront regarder les images et découvrir toutes les matières différentes du bout des doigts. Des premières comptines à découvrir et à partager pour s'émerveiller.