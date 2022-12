Marvel Comics Tome 12 . Edition limitée

Les héroïnes à l'honneur ! Après avoir affronté Spider-Man, la Reine Bouffon s'en prend à la Chatte Noire ! Qu'est-ce qui se cache derrière la Porte Z ? Quant à Jane Foster, elle fait désormais partie des Avengers... alors que Thor est confronté aux conséquences de son combat contre le Dieu des Marteaux. Et dans la dimension où règne le Roi Killmonger, qu'est devenu T'Challa ? La série Amazing Spider-Man approche de sa conclusion fracassante, tandis que Thor enterre un personnage important de son entourage. Le rendez-vous des séries les plus importantes de la continuité Marvel propose chaque mois une couverture collector avec effet spécial et vous réserve beaucoup de surprises pour 2023 !