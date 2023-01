Le manchot

"Bienvenue sur la banquise ! C'est dans ce désert glacé que la colonie des manchots empereurs se trouve. Tu as vu cet oeuf en forme de poire ? Qui est à l'intérieur ? C'est moi, le poussin manchot ! " Un premier documentaire animalier à toucher dès 1 an, pour partir à la découverte du manchot empereur. La collection "Mes animaux à toucher" : des informations simples et accessibles à chaque page. "Mes animaux à toucher" c'est un récit écrit à la la première personne, pour suivre au plus près l'évolution de l'animal. Découvrez la vie du manchot, depuis sa naissance jusqu'à à l'âge adulte. Des phrases courtes et des informations simples pour découvrir le mode de vie et l'environnement du manchot. Une matière à toucher différente à chaque page. De la coquille de l'oeuf au plumage épais du manchot adulte, en passant par le duvet du poussin, le bec lisse de la maman manchot ou les ailes, chaque double-page propose une matière à découvrir du bout des doigts.