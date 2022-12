Conan le barbare L'intégrale Tome 10 : 1979

Conan le Barbare et Bêlit font équipe contre les bêtes d'Ajaga. Découvrez également des créatures aussi fascinantes que le lion noir, d'inquiétants hommes-crabes, des vampires ou une sirène mortelle ! Le long épisode 100 de la série voit la vie de Conan changer radicalement. Un nouveau volume de la série Conan the Barbarian, publiée par Marvel de 1970 à 1993. La longue prestation de Roy Thomas et John Buscema est reconnue comme l'une des plus définitives sur le personnage du Cimmérien. Cette période de la série n'avait jamais été republiée en France depuis les revues kiosques des années 80.